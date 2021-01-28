Единственный пример здравого «вакцинного патриотизма» - это действия Медведчука, - эксперт

Об этом в своей колонке «В мире господствует «вакцинный национализм». А где наш «вакцинный патриотизм?» для делового издания «Капитал» пишет политический эксперт и общественный активист Сергей Ожегов, комментируя заявление гендиректора ВОЗ о том, что «вакцинный национализм» может обойтись мировой экономике в 9,2 триллиона долларов США.

«Вот гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что «вакцинный национализм» может стоить мировой экономике 9,2 триллиона долларов. Раньше о «вакцинном национализме» говорил глава ООН», - напоминает эксперт.

«Что такое «вакцинный национализм»? Все очень просто. Это когда богатые страны забрали себе всю вакцину, а бедным не оставили ничего. Как выразился гендиректор ВОЗ, богатые страны уже вовсю проводят вакцинацию, а наименее развитые «наблюдают и ждут». Даже украинские политики признали, что власть провалила вакцинацию, и заговорили о «вакцинном национализме». На заседании согласительного совета Рады в понедельник вице-спикер Елена Кондратюк призналась, что Украина - единственная страна Европы, которая до сих пор не начала вакцинацию», - поясняет эксперт.

По словам Ожегова, Украина, которая так и не начала вакцинацию, сегодня нуждается в таком понятии как «вакцинный патриотизм».

«Для нас ситуация, когда США, Великобритания и другие страны Запада забрали себе всю вакцину - это вакцинный национализм. А для них - это вакцинный патриотизм. В связи с этим простой вопрос. А когда мы увидим вакцинный патриотизм от украинских политиков?» - задал вопрос эксперт.

При этом Ожегов отметил, что из всех украинских политиков только глава политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктор Медведчук предпринял конкретные действия, чтобы обеспечить украинцев вакциной от COVID-19.

«Зеленский обещал украинскую вакцину - и где она? Яценюк и Порошенко из штанов выпрыгивали, чтобы показать, какие они друзья нового президента США Байдена. Так почему не договорились с ним, чтобы он выделил вакцину для Украины? Среди всех топ-политиков только Медведчук договорился с Путиным, чтобы Украине передали формулу изготовления и сырье для производства «Спутник V». Но и здесь власть во главе с Зеленским тянет и не регистрирует заявку от харьковского предприятия «Биолек», - аргументировал эксперт.

В связи с этим, Ожегов пришел к выводу, что среди политиков первой величины только Медведчук демонстрирует пример «вакцинного патриотизма».

«Вот и получается, что единственный пример «вакцинного патриотизма» - это действия Медведчука, который организовал весь процесс, чтобы Украина сама могла производить вакцину от COVID-19. Да, и если 700 тысяч доз каждый месяц будет производить харьковский «Биолек», то это будет уже не российская, а украинская вакцина», - заключил политический эксперт и общественный активист Сергей Ожегов.