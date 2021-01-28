Войти | Зарегистрироваться
15:27

четверг,
28 января
Онлайн
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Жизнь
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Кабмин предлагает с 2022 года устанавливать ежегодную индексацию пенсий не позднее 1 марта

28.01.2021 / 14:52
Кабмин поддержал законопроект, предусматривающий с 2022 года установление ежегодной индексации пенсий не позднее 1 марта.

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль, передает Правительственный портал.

"Этот вопрос больше не должен быть элементом политических манипуляций. Мы предлагаем сделать все прозрачно и установить четкие сроки, когда должна происходить индексация. Кроме того, законопроектом предлагается урегулировать несправедливость, когда отдельным категориям граждан пенсии просто не индексировались", - подчеркнул Шмыгаль.

Кроме этого, Кабмин одобрил пакет законопроектов Минсоцполитики, которые "меняют устаревшие подходы к формированию прожиточного минимума".

По словам Шмыгаля, должны быть введены новые подходы, которые усовершенствуют методологию определения прожиточного минимума и оптимизируют механизм его применения.

"Прожиточный минимум будет определяться и применяться исключительно для определения основных социальных гарантий, которые являются для лица основным источником доходов.

Это минимальная заработная плата, минимальная пенсия по возрасту, государственная социальная помощь малообеспеченным семьям и другие виды государственной социальной помощи, которые являются основным источником доходов человека", - отметила министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, на сегодня почти 180 норм предусматривают использование прожиточного минимума, что вдвое превышает количество норм, регулирующих вопросы социальных выплат.

Поэтому законопроектом предлагается ввести базовые величины для расчета таких выплат и сборов, как базовая величина для социальных выплат на детей и базовая величина для социальных выплат населению.

Источник

Кабмин, пенсии, индексация
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
28 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.