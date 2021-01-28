"Нафтогаз" обнародовал февральскую цену на газ: она ниже рекомендованной

Об этом сообщает "Нафтогаз" в facebook

Дословно: "В феврале в рамках тарифного плана "Месячный" цена голубого топлива – 6,86 грн/куб.м с НДС. Она ниже рекомендованной правительством цены за счет минимальной собственной наценки".

В компании отметили, что в целом обслуживают около 9% всех потребителей в Украине, что составляет 1,1 млн домохозяйств.

Несмотря на то, что правительство вмешалось в формирование цены на голубое топливо, в "Нафтогаз" утверждают, что "открытый рынок газа продолжает работать".

Напомним: уже 10 компаний обнародовали свои цены для бытовых потребителей на февраль - согласно решению правительства, она не должна превышать 6,99 грн за кубометр.

Кабинет министров установил предельный размер цены на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 гривни за кубический метр.

Для потребителей, которые имеют контракты на поставку газа по цене ниже 6,99 грн, тарифы не изменятся. Цена поставщика последней надежды также установлена на уровне 6,99 гривни за кубометр.

Также министры установили предельный тариф на распределение газа - он не будет превышать 1,79 грн за кубометр.

Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что в Международном валютном фонде обеспокоены возможным государственным регулированием цен на газ в Украине, ведь это может привести к нарушению взятых в рамках Меморандума обязательств.

Правительство провело встречу с Международным валютным фондом, премьер заявил о необходимости поиска компромисса по тарифам на газ.

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