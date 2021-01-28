Войти | Зарегистрироваться
09:16

четверг,
28 января
Онлайн
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Жизнь
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Массовая вакцинация будет согласно плану: Степанов о прогнозе The Economist

28.01.2021 / 09:01
Массовая вакцинация будет согласно плану: Степанов о прогнозе The Economist
Министр здравоохранения Максим Степанов отреагировал на прогноз издания The Economist относительно доступа Украины к вакцинам от коронавируса. Министр заверил, что массовая вакцинация украинцев начнется в феврале.

Об этом говорилось в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Степанова, Минздрав начнет вакцинацию украинцев в соответствии с утвержденным национальным планом.

"В отличие от разных аналитиков, мы в Минздраве выполняем все обязательства, которые на себя берем. Если мы сказали, что начинаем массовую вакцинацию в феврале этого года, то мы ее начнем в феврале этого года. Комментировать какие-то там домыслы аналитиков я не собираюсь. Откуда берутся эти цифры (2023, 2025 год), мне неизвестно", - подчеркнул министр.

Глава Минздрава добавил, что бесплатный доступ к вакцинам от коронавируса, согласно утвержденному плану, будут иметь 30 миллионов украинцев.

"Это наши медработники, это группы риска по медицинским признакам, это люди по возрасту. Мы всех их планируем вакцинировать в течение 2021 года и первого квартала 2022 года", - сказал Степанов.

Ранее издание The Economist сообщило, что Украина сможет получить широкий доступ к вакцинам от коронавируса не раньше 2023 года. Среди первых, кто получит широкий доступ, будут страны ЕС.

Добавим, в Минздраве анонсировали, что дата первой поставки вакцины от коронавируса в Украину станет известной уже 29 января.

Источник

вакцинация, Степанов
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
28 января
27 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.