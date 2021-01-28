Массовая вакцинация будет согласно плану: Степанов о прогнозе The Economist

Об этом говорилось в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Степанова, Минздрав начнет вакцинацию украинцев в соответствии с утвержденным национальным планом.

"В отличие от разных аналитиков, мы в Минздраве выполняем все обязательства, которые на себя берем. Если мы сказали, что начинаем массовую вакцинацию в феврале этого года, то мы ее начнем в феврале этого года. Комментировать какие-то там домыслы аналитиков я не собираюсь. Откуда берутся эти цифры (2023, 2025 год), мне неизвестно", - подчеркнул министр.

Глава Минздрава добавил, что бесплатный доступ к вакцинам от коронавируса, согласно утвержденному плану, будут иметь 30 миллионов украинцев.

"Это наши медработники, это группы риска по медицинским признакам, это люди по возрасту. Мы всех их планируем вакцинировать в течение 2021 года и первого квартала 2022 года", - сказал Степанов.

Ранее издание The Economist сообщило, что Украина сможет получить широкий доступ к вакцинам от коронавируса не раньше 2023 года. Среди первых, кто получит широкий доступ, будут страны ЕС.

Добавим, в Минздраве анонсировали, что дата первой поставки вакцины от коронавируса в Украину станет известной уже 29 января.

Источник