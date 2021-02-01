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Первыми в Украине будут вакцинированы работники мобильных бригад по вакцинации и медработники – Степанов

01.02.2021 / 10:54
Первыми в Украине будут вакцинированы работники мобильных бригад по вакцинации и медицинские работники клиник, где оказывают стационарную медпомощь пациентам с COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"На первом этапе мы вакцинируем людей с критическим риском инфицирования и развития COVID-19 и тех, кто выполняет критические функции в ответ на пандемию коронавирусной болезни", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" 30 января.

Министр сообщил, что также в числе первых будут вакцинированы работники лабораторий, проводящих лабораторные исследования на COVID-19; все сотрудники экстренной медицинской помощи, включая водителей; люди, которые находятся в специализированных учреждениях (интернатах, домах престарелых и т.д.), а также работники этих учреждений (интернатов, домов престарелых и т.д.) и военнослужащие, которые принимают участие в Операции объединенных сил.

Степанов напомнил, что на первом этапе планируется вакцинировать около 367,491 тыс. человек. Вакцинация будет проводиться специальными мобильными бригадами.

Как сообщалось, Украина в рамках инициативы COVAX получит в феврале 117 тыс. доз м-РНК вакцины от COVID-19 Pfizer-BioNTech американского производства, а параллельно, в течение первого полугодия 2021 года, - от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford.

В настоящее время в списке вакцин GAVI COVAX, которые будут предоставляться, вакцины AstraZeneca, Pfizer, Novavax. Для равномерного распределения вакцины для профилактики коронавирусной болезни COVID-19 среди стран предложен механизм GAVI COVAX. В рамках этого механизма Украина имеет возможность получить бесплатно (за счет взносов других стран-доноров, частных структур, международных фондов и т.п.) или по значительно сниженной цене вакцину от коронавирусной болезни, как только она будет признана безопасной, эффективной и как только будет зарегистрирована.

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коронавирус, вакцинация, Степанов
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