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В Украине вакцинируют менее 50% младенцев - МОЗ

14.09.2020 / 17:18
В Украине показатели охвата плановой вакцинацией детей до 1 года составляют менее 50%.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов рассказал на брифинге 13 сентября.

"По состоянию на 1 августа 2020 года, уровень охвата плановой вакцинацией детей первого года жизни против полиомиелита, это три дозы до года - составляет 45,6% от годового плана; дифтерии, коклюша и столбняка - три дозы до года - 45, 7%; кори, паротита, краснухи - 45,3%; вирусного гепатита В - 42%; против туберкулеза - 48,1%; против гемофильной инфекции - 44,6% ", - сказал Степанов.

Он отметил, что самые низкие показатели охвата прививками детей первого года жизни имеют место в Закарпатской, Черновицкой, Львовской, Ивано-Франковской, Ривненской, Винницкой, Запорожской и Волынской областях, где показатели ниже, чем средние по Украине.

По его словам, большое беспокойство также вызывает вакцинация взрослых от дифтерии и столбняка. Они прививаются хуже - только 28,4% от плана.

"Такая ситуация грозит новыми вспышками вакциноуправляемых болезней, в том числе кори, которые могут стать непосильным бременем для нашей медицинской системы в условиях COVID-19", - добавил министр.

Как сообщалось, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заверил в полном обеспечении Украины необходимыми вакцинами.

Источник

вакцинация, Степанов
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