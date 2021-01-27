В сети появился цикл православных передач, помогающих ответить на вопросы молодежи

Онлайн доступен цикл бесед «Чай без церемоний» для молодежи, которая ищет ответы на важные жизненные вопросы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», ведущим передач, снятых телеканалом «Глас», стал известный православный богослов, доктор философских наук, профессор Харьковского национального университета им. В. Каразина Александр Филоненко.

Всего в цикл вошло 9 выпусков на темы о месте в жизни, выборе профессии, любви, дружбе, подлинном смысле получения образования.

Первый выпуск посвящен ответу на вопрос: Кто я? Каким взрослым хочу стать?

«Закономерно, что осознанный жизненный путь каждого начинается по вопросу «Кто я?». И речь не столько о выборе профессии, столько о правильном понимании качеств, которыми твое «Я» должен обладать. Именно поэтому в первом выпуске цикла профессор Филоненко предлагает молодежи определиться, какими взрослыми людьми они себя видят, да и вообще разобраться в понятии «взрослость», - сказано в описании к выпуску.

Программы сняты как встреча ведущего с молодыми инициативными людьми, которые ещё ищут место в жизни.

Длительность каждого выпуска — от 20-ти до 40-ка минут.