Препятствие проверкам пожарной безопасности хотят наказывать: размеры штрафов

Об этом шла речь на заседании 26 января Верховной рады.

За документ проголосовали 265 нардепов.

Закон предлагает добавить новую статью в Кодекс об административных правонарушениях "Создание препятствий для деятельности уполномоченных должностных лиц центрального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный надзор (контроль) в сфере техногенной и пожарной безопасности, в том числе связанной с проведением проверок".

За препятствование может грозить штраф в размере от тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (17-34 тысячи гривен), а за повторное нарушение течение года - от двух тысяч до трех тысяч таких минимумов (34-51 тысяча гривен).

Согласно документу, полицейские и должностные лица органа госнадзора (контроля) в сфере техногенной и пожарной безопасности получают полномочия составлять протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 18514 Кодекса.

В законе прописаны действия на случай, если правонарушители будут не давать оформить протокол. Сотрудникам полиции планируют разрешить проводить административное задержание до установления личности правонарушителя, если последний препятствует проверке пожбезопасности.

Напомним, данный проект закона Кабинет министров внес в ВР в конце июля 2020 года.

Рада взялась за повышение штрафов за нарушение пожарной безопасности. Соответствующий законопроект №4157 ВР одобрила за основу.

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