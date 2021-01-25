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Митрополит Онуфрий рассказал о главном призыве Бога к человеку

25.01.2021 / 14:44
Митрополит Онуфрий рассказал о главном призыве Бога к человеку
Источник: Центр информации УПЦ
Покаяние не только очищает человека от греха, но и открывает в нем вложенное Богом добро

Господь призывает без лишних слов и оправданий покаяться в грехах.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на news.church.ua, об этом Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий сказал в своей проповеди.

Предстоятель напомнил, что Господь начал Свое служение словами покаяния: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф. 4, 17).

«Эти слова являются главным призывом, которым Господь возвестил человечеству, что Царство Небесное открылось. Но входит туда только тот человек, который кается в своих грехах», – пояснил он.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал о том, как Спаситель Словом Божьим боролся с дьяволом, искушающим Его богатством, гордыней и славолюбием.

«В этой борьбе, когда Спаситель боролся с дьяволом, для нас очень поучительно то, что Господь не говорил ни слова от Себя, а все от Слова Божьего. Господь отражал дьявола Словом Божьим. И это самое сильное оружие», – отметил владыка.

Архипастырь добавил, что и в наше время дьявол борется против людей разными способами.

«Именем Божьим надо защищать себя от дьявола! Не надо его заклинать, он давно заклят. Мы должны помнить имя Божие, Бог – наш Создатель, смиряться перед Ним и вручать себя в руки Божии, тогда дьявол не сможет нас победить».

По убеждению Его Блаженства, заявления человека, якобы у него нет грехов, а потому и не нужно каяться, – ложь и лукавство. Поскольку нет человека, который бы не согрешил за свою жизнь.

«Бывают разные грехи: мысленные, чувственные, грехи делами, грехи словами, поступками, поведением, – но все они мешают человеку войти в Царство Небесное, делают человека имеющим нечистую душевную одежду. И нужно покаянием омывать себя от этой грязи духовной. Тогда этот человек способен войти в Царство Небесное», – объяснил Митрополит Онуфрий.

Блаженнейший владыка отметил, что каяться не нужно стесняться, нужно стесняться грешить. «Когда согрешил, то не нужно стесняться покаяться, нужно сказать: “Господи, я согрешил, прости меня”, – продолжил он. – Не надо много слов, рассказывать, что было причиной и как это получилось. Это самый правильный путь покаяния».

По словам Митрополита Онуфрия, покаяние не только очищает человека от греха, но и открывает в нем вложенное Богом добро. «Покаяние делает человека милосердным, делает человека смиренным, делает человека кротким. А это естественное свойство образа Бога в человеке. Покаяние делает человека любвеобильным, то есть открывает в нем самое главное свойство – любовь: любовь к Богу и любовь к ближнему как к творению Божьему», – добавил он.

Подытоживая сказанное, Предстоятель отметил, что если мы хотим быть добрыми, смиренными, милосердными и уметь любить, то должны каяться в своих грехах.

«Без стеснений, без оправданий, без философствования, а просто: “Господи, я это сделал, мне нет оправдания”. Тогда Господь прощает человеку грехи, и благословение будет над нами, и мы сможем пройти земную жизнь благополучно в мире, в надежде, в дерзновении Богу, а в будущем веке достичь того Царства, ради которого Господь создал человека», – дал наставление владыка.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Митрополит Онуфрий
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