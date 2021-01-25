Експерту Глебі заплатили, щоб він став членом ТСК і виконував замовлення забудовників, - ЗМІ

Про це йдеться у другій частині розслідування, присвяченого транзакціям Глеби.

Так, у публікації підкреслюється, що він отримував кошти від Оксани Курочко та її чоловіка Максима. І хоча безпосередньо на картковий рахунок приходили незначні суми, згодом він поповнював свою картку десятками тисяч гривень.

Відновивши події того періоду, розслідувачі припустили, що цей гонорар Глеба отримав за спроби стати членом парламентської ТСК з питань розслідування фактів корупції в органах державного архітектурно-будівельного контролю. Вочевидь, це йому було потрібно, щоб у складі комісії вирішувати питань замовників. У випадку з подружжям Курочко – йдеться про ЖК «Італійський Квартал» в Оболонському районі столиці.

«Саме до них йде ланцюжок від громадянки Курочко. Київрада рішенням від 28 липня 2020 року № 184/9263 схвалила виділення землі Курочко Оксані Миколаївні по вулиці Луківський, 10 під забудову. Це місце на Оболоні, де продовжується доволі скандальне будівництво «Італійський квартал». На офіційному сайті проєкту замовником вказано ТОВ «Дніпровська Рів'єра», а генеральним підрядником – ТОВ «ІБК ЦЕНТРОБУД». У той же час Київміськбуд на своєму сайті продає квартири в «Італійському кварталі» і наводить документацію, де вказано, що КМБ є замовником розробки проєктної документації. Схоже на схему пайової участі, які дуже полюбляв Вадим Столар, люди якого переводили гроші Віктору Глебі», - йдеться у публікації.

У квітні та липні 2019 року Глебі надходить 20 тисяч грн від громадянки Піднебесної М.В та 10 тисяч – від Сергія Ткачука. Ці особи наразі не ідентифіковані, але автор статті висловлює здивування, яким чином скромний викладач міг поповнювати свою картку на великі суми. Наприклад, 21 січня 2020 року він поклав на картку 50 тисяч грн, 30 січня – ще 30 тисяч.

При цьому у публікації підкреслюється, що на своєму нинішньому місці роботи - викладача КДАДПМіД ім. М. Бойчука – Віктор Глеба щомісяця отримує 8-9 тис грн. Тобто, в одному лише січні 2020 року через його карту пройшла сума, що дорівнює його річній зарплаті в Академії.

Також журналісти з’ясували, що доходи пана Глеби не відповідають його статкам. Активіст ще 2010 року, після приходу до влади команди Януковича, придбав дві квартири на вулиці Микільсько-Ботанічній, 31 у Києві, які він перетворив на одну. Їхня оціночна вартість складала на момент купівлі 350 тис доларів, ще стільки ж міг коштувати ремонт. У 2012 році, вже працюючи у Київській облдержадміністрації, Глеба придбав будинок у Кореїзі – поблизу Ялти площею 106 метрів. На той момент ціни на кримську землю досягли піку, і вартість такого будинку була не меншою за 150 тисяч доларів. На даний момент, як з’ясували журналісти, Глеба всупереч українським законам готує продаж своєї кримської нерухомості за російським законодавством.

Нагадаємо, раніше ЗМІ оприлюднили інформацію, що Віктор Глеба отримував винагороду від людей, пов’язаних зі скандальними забудовниками – Вадимом Столаром, Геннадієм Корбаном та Аднаном Ківаном. Глеба у відповідь звинуватив журналістів у відпрацюванні замовлення, а банк – у розкритті фінансової таємниці, але про джерела походження отриманих коштів так і не розповів.