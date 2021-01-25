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Священнослужители Запорожской епархии УПЦ рассказали СМИ о подробностях нападения на них

25.01.2021 / 14:50
Священнослужители Запорожской епархии УПЦ рассказали СМИ о подробностях нападения на них
Источник: Центр информации УПЦ
В Церкви не берутся судить, что стоит за нападениями на священнослужителей, и надеются на работу правоохранительных органов

В Запорожье на священнослужителей Запорожской епархии Украинской Православной Церкви было совершено два нападения.

Как сообщает Центр информации УПЦ, клирики рассказали о случившемся в сюжете на podrobnosti.ua.

На священника Свято-Покровского собора протоиерея Владимира Гуменюка 12 января напал неизвестный, ударив его ножом в голову.

«Мы с ним расходились на встречных курсах, и я неожиданно получил удар в голову, упал на одно колено и чисто машинально закрыл руками голову. На несколько минут у меня была потеря речи», – рассказал в интервью пострадавший священник.

Протоиерей Владимир сам дошел до больницы, где ему сделали операцию. Пока священник находился в больнице, в том же районе 16 января произошел еще один случай нападения на клирика УПЦ – диакона Георгия Черпакова. Священнослужитель рассказал, что в первую очередь он испугался не столько за себя, столько за родных.

«(Нападавший – ред.) расстегивает куртку, левой рукой достает нож, перекладывает в правую руку и с ножом подходит к нам. Когда он стал совсем близко приближаться к нам, мы начали вслух молиться, а он начал тушеваться и отходить», – рассказал диакон Георгий.

Серию нападений на клириков епархии прокомментировал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

«На месте священника может оказаться любой проходящий человек. Такой накал гнева и злобы и жестокости существует в нашем обществе. Это еще один звоночек и Господь показывает нам, что мы стоим на правильном пути, мы идем за Господом», – рассказал владыка.

В Церкви не берутся судить, что стоит за нападениями на священнослужителей, и надеются на работу правоохранительных органов.

В СМИ отмечают, что отец Владимир простил нападавшего мужчину. «Видимо, он – несчастный человек», — сказал священник.

Глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Барышевский Виктор в связи с нападениями на священнослужителей Запорожской епархии обратил внимание властей на возможные последствия таких «тревожных тенденций» в обществе.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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