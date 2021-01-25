На Банковой ожидают экономический рост в этом году

Такие прогнозы высказал советник Президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

«Если говорить вообще о 2021 годе, мы ожидаем, что это будет год экономического роста, год постепенного восстановления и всей глобальной экономики, и, конечно, украинской экономики», - отметил Устенко в интервью одному из украинских медиа.

Он добавил, что Украина в значительной степени зависит от ситуации на внешних рынках, где в течение последних месяцев росли цены на те сырьевые группы, которые экспортирует наша страна, в частности металлы и продукцию сельского хозяйства, и есть ожидания, что такая ситуация сохранится и в дальнейшем.

Во-вторых, как отметил Олег Устенко, улучшилась ситуация и на мировых финансовых рынках.

«После окончания избирательной кампании в США и до недавней инаугурации 46-го президента США Джо Байдена пошли в рост все фондовые рынки, а это значит, что и кредиторы, и инвесторы начали проявлять активность. Вообще международные рынки выросли более чем на 15% за это время. Это означает, что инвесторы, которые ранее искали «тихие гавани», сейчас начинают искать возможности для инвестирования. Это означает, что Украина, которая находится в группе стран с развивающимися рынками, может уже активно конкурировать за ресурс и рассчитывать на глобальный заход инвестиций», - отметил он.

В то же время Устенко подчеркнул, что Украина должна серьезно подойти к выполнению своего «домашнего задания», в частности в части создания качественного инвестклимата, защиты права собственности, улучшения судебной системы и т.п.

«Третий важный стимул для экономического развития - это Национальный банк, который, как я предполагаю, будет продолжать относительно мягкую монетарную политику. На той неделе монетарный совет НБУ оставил учетную ставку без изменений. Она остается на исторически низком уровне за все время независимости - 6%. Это означает, что экономика кредитуется под 10-12% с возможным трендом на уменьшение кредитной ставки. Это будет дополнительным стимулом для экономического роста в этом году», - отметил Устенко.

Еще одним дополнительным импульсом для экономического роста, по словам советника Президента, могут быть государственные программы стимулирования экономики, такие как «Большое строительство» и сооружение крупных инфраструктурных объектов.

«Кроме того, есть прогноз, что в 2021 году мир выйдет из кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Украина начнет получать вакцину. Постоянно ведутся переговоры со стороны Минздрава, Президент Украины общается с лидерами иностранных государств относительно возможности получения Украиной вакцины, и есть надежда, что это будет реализовано достаточно быстро», - отметил он.

Устенко резюмировал, что все эти факторы будут способствовать выходу украинской экономики на траекторию восстановления. «Восстановительная траектория будет в 2021 году на уровне 4-4,5% роста. Возможно, рост будет даже больше, если удастся активно привлекать в экономику инвестиционный ресурс - и не только извне, но и внутри страны», - считает советник Президента.

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