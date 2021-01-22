Пандемия продолжает представлять серьезные риски для экономики еврозоны - Лагард

Об этом заявила председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего 21 января заседания.

"Активность в производственном секторе остается устойчивой, в то время как активность в секторе услуг серьезно сдерживается, однако в меньшей степени, чем во время первой волны пандемии в начале 2020 года", - отметила глава ЕЦБ.

Лагард сказала, что начало вакцинации в еврозоне является важным этапом в разрешении кризиса здравоохранения, однако пандемия по-прежнему представляет серьезные риски для здоровья населения и для экономик еврозоны и мира.

По ее словам, экономика еврозоны, вероятно, сократилась в четвертом квартале 2020 года, а рост числа заражений коронавирусом представляет собой понижательные краткосрочные риски для экономического прогноза.

Инфляция остается очень низкой в условиях слабого спроса, отметила глава ЕЦБ.

"В текущих условиях многочисленные монетарные меры стимулирования остаются необходимыми для сохранения благоприятных финансовых условий в период пандемии для всех секторов экономики", - сказал Лагард. По ее словам, ослабление неопределенности и укрепление уверенности будут способствовать росту потребительских расходов и инвестиций бизнеса, что, в свою очередь, окажет поддержку экономической активности и обеспечит ценовую стабильность в среднесрочной перспективе.

При этом Лагард отметила сохранение высокой степени неопределенности, в том числе, относительно динамики развития пандемии и темпов вакцинации. ЕЦБ, по ее словам, продолжает следить за валютным курсом с точки зрения его возможного влияния на среднесрочный прогноз инфляции.

Поступающие экономические данные, опросы и высокочастотные индикаторы позволяют предположить, что возобновление роста числа заражений коронавирусом и связанное с этим усиление ограничительных мер, вероятно, привели к ослаблению активности в четвертом квартале 2020 года и также, как ожидается, окажут давление на активность в первом квартале текущего года, сказала Лагард.

"Это в целом соответствует последнему базовому сценарию макроэкономических прогнозов, сделанных в декабре 2020 года", - сказала глава ЕЦБ.

Начало вакцинации позволяет с большей уверенностью рассчитывать на разрешение кризиса здравоохранения, однако для масштабной иммунизации потребуется время, и нельзя исключать новых негативных событий, связанных с пандемией, отметила Лагард. При этом она добавила, что в среднесрочной перспективе поддержку восстановлению экономики еврозоны должны оказывать благоприятные финансовые условия.

Риски в отношении роста экономики еврозоны остаются смещены в сторону понижения, но стали менее выраженными, сказала глава ЕЦБ.

Лагард отметила, что регулятор по-прежнему готов скорректировать все имеющиеся у него инструменты в случае необходимости, чтобы обеспечить устойчивое приближение инфляции к целевому показателю.

ЕЦБ по итогам заседания в четверг ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.

Совет управляющих ЕЦБ ожидает, что ключевые ставки останутся на текущих уровнях или ниже до тех пор, пока инфляция не будет "уверенно" приближаться к целевому уровню, составляющему чуть ниже 2%

ЕЦБ также не стал менять объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,85 трлн евро, как и ожидали эксперты. Центробанк продолжит выкуп активов в рамках этой программы, как минимум, до конца марта 2022 года и в любом случае до тех пор, пока не сочтет, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, завершился.

ЕЦБ также намерен реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в рамках PEPP по крайней мере до конца 2023 года. Кроме того, регулятор будет продолжать реализацию запущенной ранее программы выкупа активов (APP) прежними темпами - на 20 млрд евро в месяц.

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