Неравный доступ к вакцинам от COVID-19 может привести к провалу в борьбе с пандемией - гендиректор ВОЗ

"Сейчас мы сталкиваемся с реальной опасностью того, что даже в то время как вакцины дают некоторым надежду, они становятся еще одним камнем в стене неравенства между имущими и неимущими в мире", - заявил Гебрейесус, выступая на открытии сессии Исполнительного совета ВОЗ.

"Правильно, что все государства хотят отдать приоритетность в вакцинации своих работников здравоохранения и пожилых жителей. Но неправильно, что молодые, более здоровые взрослые жители в богатых странах получают вакцину вперёд работников здравоохранения и пожилых людей в более бедных странах", - подчеркнул глава ВОЗ.

Он отметил, что по мере распределения первых вакцин обещание стран обеспечить равный доступ к вакцине от COVID-19 находится под серьёзной угрозой. Гендиректор пояснил, что некоторые страны идут в обход COVAX - Глобального фонда доступа к вакцинам, повышая цены и предпринимая попытки "прыгнуть вперёд очереди".

По его словам, к настоящему моменту "более 39 млн доз вакцины получили (жители) как минимум в 49 странах с высоким уровнем дохода", в то время как только "одна страна с самым низким уровнем дохода получила 25 доз".

"Не 25 млн, не 25 тыс., а 25", - уточнил Гебрейесус.

"Я должен быть прямолинеен: мир находится на краю катастрофического морального провала, и ценой этого провала станут жизни и средства к существованию в самых бедных странах мира", - заявил Гебрейесус.

Он заверил, что "вакцин будет достаточно для всех", но при этом отметил, что "прямо сейчас необходимо работать вместе... и отдать приоритет тем, кто находится в группах риска во всех странах".

На прошлой неделе о проблеме равного распределения вакцин заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Некоторые страны осуществляют сторонние сделки, закупая (вакцины) даже сверх нужды... Вакцинационализм обречен на провал, он отсрочит глобальное выздоровление", - заявил Гутерриш. Он подчеркнул, что необходимо, чтобы "производители усилили свою приверженность работе" в рамках программы COVAX - Глобальным фондом доступа к вакцинам, а страны по всему миру обеспечили бы достаточные поставки и честное распространение вакцины. "Глобальная сплоченность спасет жизни, защитит людей и поможет победить этот ужасный вирус", - заявил Гутерриш.

Всего в мире с начала пандемии коронавируса зафиксировано более 95,5 млн случаев заражения COVID-19. Число летальных исходов среди инфицированных коронавирусом превышает отметку в 2 млн.

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