Навального арестовали на 30 суток

Об этом сообщают его адвокат Вадим Кобзев в Twitter, Медуза

Прямая речь: "Алексей Навальный заключён под стражу на 30 суток до 15 февраля 2021 года".

Адвокат Навального сообщил, что это решение суда будет обжаловано, а сам политик записал обращение, в котором призвал россиян "выходить на улицы".

Навального отвезут в СИЗО в Зеленограде под Москвой. Первое время он будет на карантине: две недели, скорее всего, он будет один, у него будут брать разные анализы, в первую очередь тест на коронавирус.

Напомним: вечером 17 января Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления.

В управлении ФСИН по Москве заявили, что Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

18 января в российских Химках в здании Управления внутренних дел начался суд над Навальным.

Министерство иностранных дел Украины расценивает задержание Навального как наступление на права человека и подавление свободы слова.

После аннексии Крыма Россией Навальный заявлял, что Крым должен остаться в составе России.

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