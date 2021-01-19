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В Германии обнаружили новый вариант коронавируса, отличный от всех других

20.01.2021 / 10:23
Новый вариант коронавируса был обнаружен у 35 пациентов в больнице баварского города Гармиш-Партенкирхен на юге Германии 18 января.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

Новая мутация отличается от вариантов, обнаруженных ранее в ЮАР и Великобритании.

Пока неизвестно, насколько заразен и насколько смертоносен новый вариант, подтвердил директор клиники.

"Тот факт, что это новый вариант, не означает, что он более заразный", - отметил Франк Нидербюль.

Заместитель медицинского директора Клеменс Стокклаузнер сказал, что пока нет необходимости паниковать.

"Мы должны дождаться полного секвенирования. На данный момент мы не можем сказать, имеет ли эта (мутация) какое-либо клиническое значение", - сказал он журналистам.

Образцы пациентов были отправлены в берлинскую больницу "Шарите" для дальнейшего исследования.

За последние дни в Германии уровень новых случаев инфекции уменьшился, а заполняемость отделений интенсивной терапии коронавирусными больными снизилась на 10-15%.

Премьер-министров федеральных земель Германии должны встретиться с канцлером Ангелой Меркель, чтобы обсудить возможные жесткие меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса.

Источник

коронавирус, Германия
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