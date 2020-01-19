Лавров о реакции Запада на задержание Навального: отвлекают от кризиса либерализма

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-конференцию Лаврова 18 января

Прямая речь: "Мы видели, как вчера ухватились за вчерашнюю новость о возвращении Навального в РФ. Прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии под копирку.

С радостью, потому что это позволяет, судя по всему, западным политикам думать, что они таким образом смогут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития".

Напомним, вечером 17 января российского оппозиционера Алексея Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления.

В управлении ФСИН по Москве заявили, что Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

Международная правозащитная организация Amnesty International считает Навального узником совести и требует его немедленного и безоговорочного освобождения.

В Европейском Союзе и США резко осудили Россию за задержание Навального и требуют освободить оппозиционера.

Берлин также требует немедленно освободить политика.

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