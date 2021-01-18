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Covid: в Норвегии после вакцинации умерли 29 пожилых людей

18.01.2021 / 17:59
В Норвегии зарегистрировали 29 смертей среди людей старше 75 лет, которым ранее сделали первую вакцину против коронавируса. Власти расследуют указанные случаи смерти.

Об этом сообщает Bloomberg

Норвежское агентство по лекарственным средствам на запрос Bloomberg ответило, что до пятницы, 15 января, Pfizer/BioNTech была единственной вакциной, которая доступна в Норвегии. Таким образом, все случаи смерти связаны с прививкой именно этим препаратом.

Агентство также отметило, что в ведомстве осведомлены об аналогичных случаях, зафиксированных в других странах, но пока не имеют полной и детальной информации о них.

В Норвегии изучены уже 13 смертей, и Агентство информировано про еще 16 смертей, детали которых сейчас изучаются. При этом сообщения о смерти касаются "пожилых людей с серьезными основными расстройствами".

Дословно: "Большинство людей чувствовали ожидаемые побочные эффекты вакцины, такие как тошнота и рвота, лихорадка, местные реакции в месте инъекции и ухудшение состояния".

Учитывая эти 29 смертей среди пожилых людей в Норвегии предполагают, что вакцинация против Covid-19 может нести много рисков для старших людей или для тяжелобольных пациентов.

Норвежский институт общественного здоровья пришел к выводу, что для людей с сопутствующими заболеваниями даже относительно легкие побочные эффекты вакцины могут иметь серьезные негативные последствия.

Издание также отмечает, что Pfizer и BioNTech сотрудничают с норвежским регулятором с целью расследования случаев смерти после прививок.

До вакцинации Норвежское агентство по лекарственным средствам сообщало, что при прививке старших очень больных людей ожидается, что летальные случаи возможны, однако не обязательно будет отслеживаться причинно-следственная связь между вакцинацией и смертью.

Дословно Норвежское агентство по лекарственным средствам: "Вполне возможно, что известные побочные эффекты вакцин могли быть фактором, провоцирующим серьезное течение болезни или летальный исход".

Источник

коронавирус, вакцина, Норвегия
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