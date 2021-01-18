Бразилия отказалась регистрировать "Спутник V" как вакцину – The Guardian

Об этом сообщает The Guardian

Бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) отклонило запрос на одобрение использования российского препарата "Спутник V" в экстренных случаях.

Регулятор добавил, что документы на разрешение применять препарат вернули фармкомпании Uniao Quimica, поскольку "Спутник V", который в РФ называют вакциной от коронавируса, не соответствует государственным критериям.

В заявлении Anvisa также отмечается, что любой заявитель, запрашивающий разрешение на экстренное использование, должен продемонстрировать, что продолжающиеся клинические испытания вакцины обеспечат долгосрочную безопасность и эффективность.

Дословно Anvisa: "Запрос был возвращен компании из-за несоответствия минимальным критериям, в частности из-за отсутствия разрешения на проведение клинических испытаний третьей фазы, а также вопросов, связанных с надлежащей производственной практикой"

Реакция разработчика "Спутник V": В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) в свою очередь заявили, что информация об отказе регистрации медицинского средства якобы не соответствует действительности. По словам представителей РФПИ, Anvisa лишь просит дополнительную информацию относительно "Спутника V", которая будет предоставлена в ближайшее время.

Напомним: по словам Владимира Путина, уровень защиты, которую дает российская вакцина от коронавируса "Спутник V", достигает 97%. При этом по состоянию на 10 января президент России так ею и не вакцинировался.

В России в конце декабря началась кампания вакцинации населения от Covid-19 препаратом "Спутник V", который до сих пор не прошел необходимой стадии клинических испытаний.

Россияне, которые в числе первых решили сделать прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V", пожаловались на побочные эффекты от нее.

Российский журналист Алексей Пивоваров, который два месяца назад сделал прививку вакцины "Спутник V", заболел коронавирусом.

"Спутник V" уже зарегистрирован как вакцина в Палестине, Беларуси, Венесуэле, Боливии, Парагвае, Сербии, Аргентине и Алжире.

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