Войти | Зарегистрироваться
13:46

понедельник,
18 января
Онлайн
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Выборы в марте не смогут пройти в 10 тергромадах Донецкой и Луганской областей – власти

18.01.2021 / 12:48
Из-за вооруженной агрессии России невозможно обеспечить стопроцентную безопасность граждан во время организации подготовки и проведения местных выборов 28 марта 2021 года на избирательных участках в 10 территориальных громадах Донецкой и Луганской областей.

Как сообщается на сайте Донецкой областной государственной администрации (ОГА), соответствующий протокол рабочего совещания подписал глава Донецкой ОГА Павел Кириленко. В совещании приняли участие глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, врио командующего объединенных сил Виктор Ганущак, руководство Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях и главных управлений Нацполиции двух областей.

В протоколе указано, что стопроцентную безопасность граждан невозможно обеспечить в:

- Светлодарской, Торецкой городских территориальных громадах Бахмутского района Донецкой области;

- Волновахской, Угледарской городских, Мирненской, Ольгинской сельских территориальных громадах Волновахского района Донецкой области;

- Сартанской сельской территориальной громаде Мариупольского района Донецкой области;

- Авдеевской, Марьинской городских, Очеретинской сельской территориальных громадах Покровского района Донецкой области;

- Горной, Лисичанской, Попаснянской, Северодонецкой городских территориальных громадах Северодонецкого района Луганской области;

- Счастьенской городской, Станично-Луганской, Широковской сельской, Нижнетеплинской сельской территориальных громадах Счастьенского района Луганской области.

Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обратилась к Донецкой и Луганской областным государственным администрациям - областным военно-гражданским администрациям (ОГА-ОВГА) относительно предоставления выводов о возможности организации подготовки и проведения первых местных выборов 28 марта 2021 года в отдельных территориальных громадах этих областей.

В перечень таких громад входят десять сельских, поселковых, городских территориальных громад Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и восемь - Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

В ЦИК напомнили, что 8 августа 2020 года на основании соответствующих выводов Донецкой и Луганской ОГА-ОВГА установили невозможность проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов, определив их перечни. Вследствие этого первые местные выборы 25 октября 2020 года в указанных территориальных общинах не проводились, а избирательные права граждан не реализованы.

ЦИК пояснила, что в случае возможности организации подготовки и проведения в соответствии с Избирательным кодексом Украины местных выборов на отдельных территориях указанных областей в последнее воскресенье марта 2021 года Комиссия должна принять решение о назначении первых местных выборов 28 марта не позднее 17 января 2021 года.

Источник

выборы, Донецк, ЦИК
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
18 января
17 января
16 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.