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У берегов Турции затонул сухогруз, владелец которого - украинская компания

18.01.2021 / 13:19
Судовладелец затонувшего у берегов Турции судна - украинская компания "Arvin Shipping LTD", сообщили "Интерфаксу" (Interfax.ru) в Росморречфлоте.

"Судовладелец - украинская компания "Arvin Shipping LTD", - сказали в Росморречфлоте.

Как сообщило агентство Anadolu, 17 января сухогруз Arvin под российским флагом затонул у побережья района Инкуму западно-черноморской провинции Бартын. В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти пятерых членов команды, найдены тела двух погибших.

Источник

сухогруз, Турция
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