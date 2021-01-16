У берегов Турции затонул сухогруз, владелец которого - украинская компания

"Судовладелец - украинская компания "Arvin Shipping LTD", - сказали в Росморречфлоте.

Как сообщило агентство Anadolu, 17 января сухогруз Arvin под российским флагом затонул у побережья района Инкуму западно-черноморской провинции Бартын. В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти пятерых членов команды, найдены тела двух погибших.

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