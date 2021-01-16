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Киев – в десятке городов с самым грязным воздухом в мире

18.01.2021 / 10:54
Столица Украины 17 января оказалась в списке городов с наиболее загрязненным воздухом в мире.

Об этом свидетельствуют данные Iqair, а также сообщает сайт Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского

13 января специалисты предупредили, что из-за погодных условий в Киеве начался процесс накопления вредных примесей в воздухе.

По состоянию на утро 17 января Киев находится в десятке городов мирового рейтинга с самым грязным воздухом.

Антирейтинг возглавляет Дели (Индия), следом идут Карачи (Пакистан) и Калькутта (столица индийского штата Западная Бенгалия).

Киев находится на 9 отметке, при этом показатели загрязнения в столице Украины идентичны Гонконгу.

Источник

Киев, загрязнение воздуха
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