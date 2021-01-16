Из-за объявления Кернеса мэром открыли производство

Об этом сообщила депутат Харьковского городского совета от партии "Слуга народа" Алина Мустафаева в Facebook

Дословно: "Харьковская областная прокуратура по моему обращению возбудила дело против председателя Харьковской ТИК Ольги Мозговой. Именно она объявила, что избранный городским головой Геннадий Кернес не должен повторно приносить присягу".

Мустафаева опубликовала ответ прокуратуры на ее обращение. Там сообщается, что производство открыто 11 января по ч. 1 статьи 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).

Производство расследует ГУ НП в Харьковской области.

Справка: Часть 1 статьи 367 УК ("Служебная халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, причинившее существенный вред охраняемым законом правам и интересам отдельных граждан, или государственным или общественным интересам, или интересам отдельных юридических лиц") предусматривает наказание в виде штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, Кернес не появлялся на публике с конца августа. У него был подтвержден COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу, а в ночь на 17 сентября – перевезен самолетомиз Харькова в Берлин на лечение в клинику "Шарите".

В то же время Кернес выиграл выборы 25 октября.

8 ноября его официально зарегистрировали Харьковским городским головой, поскольку он подал электронное заявление.

9 декабря Кернес снова получил полномочия харьковского городского главы, не присутствуя на первой сессии Харьковского городского совета нового созыва. Глава Харьковской городской территориальной избирательной комиссии Ольга Мозговая, которая открывала первую сессию горсовета, сказала, что голова обязан принимать присягу лично, только если он избирается на эту должность в первый раз.

17 декабря Кернес умер.

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