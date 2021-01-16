Вашингтон превращается в "крепость" ко дню инаугурации Байдена

Об этом сообщает Bloomberg

Огромная часть центра города заблокирована и патрулируется вооруженными силами Национальной гвардии США.

Столица США становится еще более укрепленной, поскольку федеральные, государственные и местные власти готовятся к наихудшему сценарию насилия, связанному с инаугурацией 20 января.

Более 25 тысяч сотрудников правоохранительных органов, вооруженных сил и разведки были задействованы для обеспечения безопасности в Вашингтоне во время инаугурации Байдена.

ФБР предупредило, что экстремисты, нацеленные на инаугурацию, могут использовать последствия захвата Капитолия 6 января, проводя атаки для дестабилизации и разжигания более крупного конфликта в США.

Секретная служба, которая отвечает за безопасность инаугурации, активировала командный центр для объединения федеральных, государственных и местных агентств.

По данным Секретной службы, в планировании безопасности участвуют более 20 агентств общественной безопасности, в том числе правоохранительные, пожарно-спасательные службы и службы скорой медицинской помощи.

Наряду с физическим укреплением Капитолия правительство округа Колумбия закрыло большую часть города для движения транспорта, остановило станции метро и общественные автобусы.

Национальная аллея, традиционное место сбора толпы в день инаугурации, также может быть закрыто в соответствии с планом, рассматриваемым Службой национальных парков.

Некоторые коммерческие компании также присоединились к укреплению столицы страны. Так, Delta Air Lines Inc. запрещает носить зарегистрированное огнестрельное оружие на рейсах в Вашингтон до 20 января, за исключением сотрудников правоохранительных органов.

Airbnb Inc., крупнейшая служба аренды жилья в США, заявила, что на следующей неделе отменяет все бронирования в районе Вашингтона.

По словам одного из официальных лиц, хотя Капитолий, похоже, будет укреплен на ближайшие дни, растет опасение, что экстремисты сосредоточат атаки за пределами периметра безопасности. В других важных местах Вашингтона или столицах штатов.

Напомним: инаугурация новоизбранного президента США состоится 20 января.

Байден сказал, что он не против, если вице-президент Майк Пенс придет на инаугурацию, а действующий президент Дональд Трамп не придет.

Действующий президент Трамп заявил, что не пойдет на эту церемонию.

Последним президентом США, который не присутствовал на инаугурации своего преемника, был Ричард Никсон, который ушел в отставку после Уотергейтского скандала и покинул Вашингтон в 1974 году до того, как Джеральд Форд принес присягу. Последним президентом, который пропустил инаугурацию после плановых выборов, был Вудро Вильсон, который пропустил церемонию Уоррена Г. Хардинга в 1921 году из-за проблем со здоровьем.

Другие президенты пропускали инаугурацию своих преемников из-за политических недовольств, но не в новейшей истории.

6 января во время рассмотрения вопроса о результатах выборов сторонников Дональда Трампа ворвались в Капитолий. В результате штурма погибли четверо протестующих и полицейский.

Соцсеть Twitter навсегда заблокировала аккаунт 45-го президента США Дональда Трампа "из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию".

13 января Нижняя палата Конгресса США объявила импичмент действующему президенту США Дональду Трампу, обвинив его в подстрекательстве своих сторонников к штурму Капитолия.

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