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Второй год пандемии может оказаться более тяжелым, чем первый – ВОЗ

15.01.2021 / 11:46
Во Всемирной организации здравоохранения считают, что второй год пандемии COVID-19 может быть более жестким, чем первый.

Об этом сообщил главный чиновник ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, "Reuters"

Прямая речь: "Мы идем на второй год этого (пандемии - ред.), это может быть даже жестче, учитывая динамику передачи и некоторые проблемы, которые мы наблюдаем".

Райан отметил, что ряд факторов привели к увеличению случаев распространения вируса во многих странах, в том числе это и сезонные холода в северном полушарии, особенно в Европе и Северной Америке, и увеличение контактов в помещениях.

В последнем суточном отчете ВОЗ предположила, что одним из факторов новой волны распространения коронавируса стал курортный сезон.

Технический руководитель ВОЗ по COVID-19 Мария Ван Керхове также предупредила: "После каникул в некоторых странах ситуация значительно ухудшится, прежде чем наладится".

Напомним: с момента начала пандемии число погибших от коронавируса SARSCoV 2 во всем мире приближается к 2 миллионам человек, при этом были инфицированы порядка 91,5 миллиона человек, если верить официальной статистике стран.

На фоне опасений относительно распространения по миру более заразного варианта коронавируса, впервые обнаруженного в Великобритании, правительства по всей Европе объявили  более жесткие и более длительные ограничения для предотвращения распространения коронавируса.

Источник

коронавирус, ВОЗ
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