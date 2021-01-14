Байден отреагировал на голосование за импичмент Трампу

Об этом сообщает CNN

Прямая речь: "Я надеюсь, что руководство Сената найдет способ справиться со своими конституционными обязанностями по импичменту, одновременно работая над другими неотложными делами этой страны..

Эта страна также остается во власти смертельного вируса и нестабильной экономики..

Слишком много наших соотечественников-американцев слишком долго страдали за последний год, чтобы отложить эту неотложную работу".

Напомним: Нижняя палата Конгресса США в среду, 13 января, объявила импичмент действующему президенту США Дональду Трампу, обвинив его в подстрекательстве своих сторонников к штурму Капитолия на прошлой неделе.

Лидер большинства в верхней палате Конгресса США Митч Макконнелл отметил, что рассмотрение вопроса об импичменте 45-м президенту Дональду Трампу начнется не раньше 19 января.

6 января во время рассмотрения вопроса о результатах выборов сторонников Дональда Трампа ворвались в Капитолий. В результате штурма погибли четверо протестующих и полицейский.

Через часа после вынужденной эвакуации, Конгресс вернулся к работе и утвердил Джо Байдена победителем выборов.

Трамп после этого пообещал "упорядоченную" передачу власти Байдена.

Демократы Палаты представителей Конгресса США подготовили проект, которым призывают вице-президента

Майка Пенса применить 25-ю поправку к Конституции и досрочно отстранить Дональда Трампа с должности.

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