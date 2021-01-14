Импичмент Трампу: в Сенате сообщили, когда начнут рассмотрение вопроса

Об этом шла речь в обращении Макконнелла к членам Сената, которое публикует CNN

Прямая речь: "Для нашей страны будет лучше, если Конгресс и исполнительная власть сосредоточатся в ближайшие семь дней в безопасной инаугурации и передачи власти администрации Байдена".

Напомним, 20 января в Вашингтоне состоится инаугурация 46-го президента Джо Байдена.

Нижняя палата Конгресса США в среду, 13 января, объявила импичмент действующему президенту США Дональду Трампу, обвинив его в подстрекательстве своих сторонников к штурму Капитолия на прошлой неделе.

6 января во время рассмотрения вопроса о результатах выборов сторонников Дональда Трампа ворвались в Капитолий. В результате штурма погибли четверо протестующих и полицейский.

Через часа после вынужденной эвакуации, Конгресс вернулся к работе и утвердил Джо Байдена победителем выборов.

Трамп после этого пообещал "упорядоченную" передачу власти Байдена.

Демократы Палаты представителей Конгресса США подготовили проект, которым призывают вице-президента Майка Пенса применить 25-ю поправку к Конституции и досрочно отстранить Дональда Трампа с должности.



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