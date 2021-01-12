Санкции США в отношении украинских граждан - дополнительный повод убедиться в лживости американской "демократии"

Под санкции подпали семь граждан Украины и четыре базирующихся, по данным Минфина США, в Украине организации. В частности, речь идет об информационном агентстве "Онли Ньюз", сайте Nabu Leaks, компаниях Era-Media TOV и Skeptik TOV, информирует "Интерфакс-Украина".

Среди физлиц в санкционных списках оказались Александр Дубинский, Дмитрий Ковальчук, Константин Кулик, Александр Онищенко, Антон Симоненко, Андрей Телиженко, Петр Журавель. В Вашингтоне считают, что они вмешивались в выборный процесс в США.

По сообщениям Минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачом, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года "за попытки повлиять на президентские выборы в США 2020 года". Самого Деркача Минфин в пресс-релизе называет "российским агентом".

Эти заявления прокомментировали служители Фемиды в телеграмм-канале "Под мантией".

"По мнению правительства США, оказывается, это Деркач и Дубинский заставляли Сытника: продавать земли в оккупированном Крыму и не декларировать доход; пить, гулять и снимать проституток за чужой счет, (а именно, доверенного лица Бахматюка) в Сарнах, безвозвратно брать у Николая Надейко деньги на общую сумму около 700 000 грн.; назначать кумовей и семейные подряды в НАБУ; выгонять независимых детективов, продавать пачками уголовные дела и так далее. Оказывается, это не Сытник, а Дубинский и Деркач дискредитировали НАБУ. Вот оно что, Михалыч. В Сарны тоже они его, видимо, отправили. Тащили силой", - удивляются судьи заявлению Минфина США.

Но авторы поста отмечают, что во всем этом есть и позитивный момент. "А ведь на самом-то деле и не так плохо, что правительство США заявляет подобное. Хороший дополнительный повод убедиться в лживости и лицемерии американской "демократии", как и в том, что наши заокеанские "партнеры", судя по тому, кого они винят в дискредитации НАБУ, держат граждан Украины за полных идиотов", - подчеркивают они.