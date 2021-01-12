Войти | Зарегистрироваться
18:39

вторник,
12 января
Онлайн
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Будут ли COVID-паспорта в Украине: что думают в Минздраве

12.01.2021 / 17:59
Вопрос возможного введения специальных паспортов, которые могут выдаваться после вакцинации от COVID, находится на контроле в Украине.

Но на сегодня еще изучается, может ли человек после вакцинации инфицировать других.

Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, большинство стран во время пандемии COVID-19 воспользовались ст.31 Международных медико-санитарных правил и установили дополнительные требования для пересечения границы. В Украине, например, требуют полис медицинского страхования, которое покрывает лечение от коронавирусной болезни, а также пройти 14-дневную изоляцию или показать отрицательный ПЦР-тест.

Ляшко также отметил, что после появления вакцины против COVID-19 некоторые страны уже рассматривают возможность требовать COVID-паспорт о проведении вакцинации взамен нынешних условий.

"В Украине этот вопрос также находится на контроле, но пока не внедряется, поскольку мы еще собираем дополнительную информацию, которая будет гарантировать то, что вакцинированный от COVID-19 человек больше не способен инфицировать других людей", - подчеркнул Ляшко.

Он также добавил, что правила позволяют выдавать свидетельство о вакцинации, только в том случае, когда используется одобренная ВОЗ вакцина.

"Поэтому никаких "спутников" (российская вакцина "Спутник V", - ред.)", - отметил главный санврач.

Напомним, ранее сообщалось, что Дания вводит паспорта вакцинации от коронавируса. Такой документ будет необходим для путешествий за границу.

 

Также в Литве могут ввести иммунный паспорт для вакцинированных и больных COVID.

Источник

Минздрав, COVID-паспорта
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
12 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.