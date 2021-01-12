В Одесской области ограблено 2 храма УПЦ

В Рождественский сочельник и в праздник Рождества Христова были ограблены два храма Одесской епархии Украинской Православной Церкви – в честь великомученика Димитрия Солунского и Рождества Пресвятой Богородицы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Law.church.ua, из Димитриевского храма в селе Виноградарь Раздельнянского района Одесской области похищены 1500 гривен. Урны для пожертвований воры опустошили ночью 6 января. В храм грабители проникли, взломав входную дверь.

Рождество-Богородичный храм в микрорайоне Лузановка Одессы был ограблен 7 января. Настоятель прихода заметил пропажу ящика с пожертвованиями около 14. 00 и сразу вызвал правоохранителей. Сколько украдено денег – неизвестно.

По фактам краж начато следствие. Полиция разыскивает злоумышленников.