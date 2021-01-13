Украина и Молдова договорились выйти на новый уровень стратегического партнерства - Санду

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду в ходе официального визита в Украину.

"Я рада быть в Киеве, как президент, чтобы возобновить дружбу между нашими странами на наивысшем уровне. В последние годы молдавско-украинский диалог на уровне глав государств был практически приостановлен. Я подтверждаю, что Украина является стратегическим партнером для Республики Молдова, и поддержка постоянного и прагматического сотрудничества с Украиной является важным заданием для Республики Молдова и для института президента", - сказала Санду на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 12 января.

Она сообщила, что они с президентом Украины договорились о том, чтобы вывести отношения двух стран на другой уровень стратегического партнерства.

"Сегодня мы делаем и важный шаг на пути становления этих стратегических отношений. Мы решили создать Совет президентов Республики Молдова и Украина, как новый постоянный формат сотрудничества на высоком уровне", - отметила Санду.

По словам молдавского президента, этот механизм постоянного взаимодействия поможет в разработке политики и стратегии, и будет способствовать решению проблем двусторонней повестки дня, а также отслеживать выполнение согласованных договоренностей.

"Во время встречи мы подтвердили наше совместное желание активизировать имплементацию нашими странами программы европейской интеграции. Этот путь является стратегическим вариантом для Республики Молдова и Украины, и надежным способом развития функционального государства с современной рыночной экономикой в интересах граждан", - подчеркнула она.

Санду добавила, что главы государств также высказались за усиление молдавско-украинского партнерства с Восточном партнерстве, в частности в рамках саммита этой инициативы, который состоится в этом году.

"Особое внимание мы уделили вопросам молдавско-украинских отношений, которые в течение длительного времени оставались нерешенными. Мы договорились активизировать усилия и определить взаимовыгодные решения из существующих проблем. В этом контексте мы договорились возобновить диалог по линии профильных учреждений наших стран, включая продолжение деятельности рабочих групп и двусторонних отраслевых комиссий по текущим вопросам", - пояснила она.

Санду отметила, что президенты обсудили необходимость поиска решений в интересах граждан обеих граждан в таких ключевых сферах, как обеспечение безопасности на совместной государственной границе, обеспечение охраны окружающей среды, сотрудничество в энергетической сфере, регулирование в соответствии с нормами международного права и в интересах обеих стран вопросов, связанных с взаимным признанием прав собственности, постоянное и сбалансированное развитие двусторонней торговли, либерализация международных перевозок между странами и проблемы, связанные с эксплуатацией Днестровского гидроэнергетического комплекса.

"С учетом того, что воды реки Днестр обеспечивают жизнью благосостояние более 7 млн людей, которые проживают в бассейне этой реки как в Республике Молдова, так и в Украине, очень важно продолжать диалог между нашими странами для обеспечения защиты и устойчивого использования реки Днестр, чтобы ее вода служила как нашему поколению, так и следующим поколениям", - считает глава государства.

По ее словам, они с Зеленским также договорились ускорить поиск устойчивого решения для обеспечения взаимных поездок на основании удостоверений личности, что принесло бы пользу гражданам обеих стран.

Санду отметила, что один из проектов, обсужденных во время встречи, касается развития дорожной инфраструктуры на трассе Кишинев-Сорока-Ямполь-Киев.

"Это позволит создать автомобильный транспортный коридор, который сократит время путешествий между Кишиневом и Киевом, и может стать самым быстрым маршрутом с центрального региона Украины в страны центральной и Южно-Восточной Европы, облегчая в то же время увеличение автомобильного транспорта на территории Республики Молдова", - указала она.

Президент Молдовы начала свою речь на украинском языке. Она также поблагодарила Зеленского за приглашение осуществить этот визит.

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