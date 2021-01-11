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Митрополит Онуфрий рассказал о том, какой самый большой дар человек может принести Богу

11.01.2021 / 12:19
Митрополит Онуфрий рассказал о том, какой самый большой дар человек может принести Богу
Источник: Центр информации УПЦ
Христос есть Неизменная Истина, и тот, кто с Ним, тот всегда побеждает

Быть верными Христу во времена гонений и скорби – величайший дар человека Богу.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий сказал в своей проповеди.

Предстоятель Украинской Православной Церкви напомнил о причинах побега праведного Иосифа с Пресвятой Девой Марией и Богомладенцем Христом в Египет (Мф. 2:13-23).

«Лукавство и хитрость человеческая – это ничто перед премудростью Божией», – отметил Блаженнейший Митрополит Онуфрий, объясняя, что даже самый хитрый и жестокий поступок царя Ирода потерпел поражение.

По словам Архипастыря, в Египте христиане свято хранят память о пребывании там Святого семейства. Он также рассказал о египетских святынях, связанных со Спасителем и сохранившихся до наших дней.

Как отметил Предстоятель, пребывать со Христом, когда Он в поношении, – «это самый великий дар, который человек может принести Богу».

«Молимся, чтобы Господь молитвами святых угодников помогал нам быть со Христом не только, когда нам поют “Осанна!”, когда нас хвалят, хлопают в ладоши, а когда говорят “Распни!”, когда говорят “Убей!”, “Преследуй!” , “Сделай зло этому человеку”. Мы тогда должны быть со Христом», – сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Подытоживая сказанное, Предстоятель отметил: «Пусть Господь помогает нам быть всегда со Христом – и во дни благоденствия, и во дни скорби и гонений. Потому что Христос есть Неизменная Истина, и тот, кто с Ним, тот всегда побеждает. Побеждает на земле и становится наследником вечного спасения и жизни на Небе».

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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