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В Чикаго произошла перестрелка, есть жертвы

11.01.2021 / 15:14
В Чикаго 9 января 32-летний мужчина устроил стрельбу. В результате есть погибшие и раненые, а сам нападавший скончался от ранений, полученных при задержании.

Об этом сообщает 10 января NBC Chicago со ссылкой на местную полицию.

Указано, что подозреваемый по имени Джейсон Найтенгейл сначала примерно в 13:50 9 января зашел в гараж и застрелил насмерть 30-летнего мужчину, который сидел внутри автомобиля.

Затем подозреваемый примерно в 14:00 зашел в жилой дом и попросил позвонить, а потом начал стрелять по сотруднице охраны. Она умерла в больнице.

Кроме того, нападавший выстрелил в голову 77-летней женщине, которая в момент преступления вынимала почту. Ее госпитализировали в критическом состоянии.

Впоследствии Найтенгейл, угрожая пистолетом своему знакомому, похитил его авто.

В другом квартале города подозреваемый ограбил универмаг и смертельно выстрелил в 20-летнего мужчину. Второй человек внутри заведения, 81-летняя женщина, также получила огнестрельные ранения. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Также примерно через час преступник напал на машину, в которой ехали 15-летняя девушка и ее мать. Найтенгейл выстрелил в девушку. По данным полиции, она сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице.

 

После этого нападавший вернулся в универмаг, где раньше стрелял в двух человек и попал в сторону полиции, врезавшись в машину правоохранителей.

Указано, что примерно в 17:45 подозреваемый вошел в аптеку в соседнем с Чикаго городе Эванстоне и объявил об ограблении. Затем он убежал в соседний ресторан, где выстрелил женщине в голову. Она умерла от полученных ранений.

Подозреваемого ранили в результате перестрелки с полицейским Эванстона. Его доставили в больницу и там подтвердили смерть.

У правоохранителей пока нет информации о возможных мотивах преступления.

Напомним, в конце ноября неизвестный открыл стрельбу в торговом центре Mayfair в штате Висконсин. В результате несколько человек получили ранения.

В сентябре в американском городе Рочестер (штат Нью-Йорк) произошла массовая стрельба на вечеринке. В результате 2 человека погибли и 14 получили ранения.

Источник

стрельба, Чикаго
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