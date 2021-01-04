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В столице волонтеры УПЦ передали подарки 110 детям с инвалидностью

04.01.2021 / 17:20
В столице волонтеры УПЦ передали подарки 110 детям с инвалидностью
Источник: Центр информации УПЦ
Сбор помощи стартовал в начале декабря 2020 года

В Киеве волонтёры благотворительного проекта «Наша Лепта», действующего на базе столичного прихода УПЦ в честь святителя Николая передали подарки детям с инвалидностью, из многодетных и малообеспеченных семей.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на mitropolia.kiev.ua, в ходе благотворительной акции «Снеговичок» аниматоры посетили ребят, проживающих в Киеве и Коцюбинском. Сбор помощи стартовал в начале декабря 2020 года.

 Как сообщалось ранее, благотворительный проект «Наша Лепта» был основан в ноябре 2014 года. Его волонтёры — прихожане храма в честь святителя Николая Чудотворца при 17-й киевской больнице. Куратор — архиепископ Васильковский Николай, руководитель — настоятель церкви протоиерей Владимир Косточка.

В рамках проекта проводятся сбор благотворительных средств для детей-инвалидов, сирот, многодетных семей, беженцев Донбасса.

Акция «Снеговичок» впервые прошла в 2018 году.

Источник: Inpress.ua
благотворительность, УПЦ, Рождество
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