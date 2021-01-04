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В УПЦ рассказали об особенностях «царских часов» накануне Рождества Христова

04.01.2021 / 17:19
В УПЦ рассказали об особенностях «царских часов» накануне Рождества Христова
Источник: Центр информации УПЦ
Царскими эти часы названы потому, что на них, как на особо торжественных службах, присутствовали византийские императоры, что подчеркивало не только литургическую духовную важность этих служб, но и общественное их значение

Царские часы служатся три раза в год: в Страстную Пятницу, Рождественский и Крещенский сочельники.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник Андрей Чиженко в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Часы – это специальные довольно короткие богослужения, посвященные определенному часу дня, в который произошло важное событие из земной жизни Спасителя. В богослужебной практике Православной Церкви это четыре часа: девятый, первый, третий и шестой. Главная тема девятого часа – Крестная смерть Господа и Бога нашего Иисуса Христа; первого – изгнание Адама и Евы из рая, а также суд над Богочеловеком у Каиафы, Его предсмертные страдания; третьего – сошествие Святого Духа на апостолов; шестого – распятие Господа на Кресте. Названия часов, их цифирная разбивка взяты из еврейской традиции», - объяснил священник.

Он рассказал, что Великими часы названы потому, что служатся очень торжественно.. В каждый час читаются паремии (от греческого – притча) – специальные ветхозаветные чтения, после них Апостол и Евангелие. Чтения из Священного Писания приурочены к празднуемому событию. Кроме того, псалмы, прокимны, тропари, кондаки – почти все молитвословия великих часов – посвящаются празднику (Рождеству Христову, Крещению Господню либо Страстям Христовым).

«Царскими же эти часы названы потому, что на них, как на особо торжественных службах, присутствовали византийские императоры, что подчеркивало не только литургическую духовную важность этих служб, но и общественное их значение», - отметил иерей Андрей Чиженко.

В современной церковной традиции великие (царские) часы служатся сразу один за другим в следующем порядке – 1, 3, 6, 9. Обычно при начале каждого часа соответствующее число раз ударяется в колокол.

Священник напомнил, что Царские часы- первый шаг к истинному празднованию Рождества Христова.

«Переступая порог храма, мы будто бы входим в пещеру, где нас ждет Бог. И нам нужно соединиться с Ним по мере возможностей. Следует почтить Его в первую очередь. Важно наполниться не общественными традициями Рождества (это потом), но Духом Рождества, с Которого все начинается. А Он стяживается на богослужениях этих прекрасных, радостных величественных дней, в которые воспоминаются события спасения Богом человека», - заключил священник.

 

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Рождество
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