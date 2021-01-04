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В УПЦ сообщили о информационной провокации ПЦУ накануне Рождества

04.01.2021 / 13:35
В УПЦ сообщили о информационной провокации ПЦУ накануне Рождества
Источник: Телеграм
Храм в с. Деловое фактически принадлежит общине УПЦ

В Украинской Православной Церкви назвали провокацией обвинения представителя ПЦУ в том, что верующие УПЦ на Закарпатье хотят «отобрать» свой же храм.

Об этом заместитель главы Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня представитель ПЦУ на Закарпатье Варсонофий (он же фб Владимир Рудник) разнес в фейсбуке шум о том, что якобы Хустская епархия УПЦ хочет захватить 5 января храм ПЦУ в селе Деловое Раховского района», – отметил протоиерей Николай Данилевич.

Он подчеркнул, что «храм в с. Деловое фактически принадлежит общине УПЦ. Там сейчас молится община УПЦ. Более того, сегодня там служил епископ Угольский Симеон, викарий Хустского митрополита Марка», а информация об этом событии есть на Фейсбук-странице Хустской епархии УПЦ

«Как может община УПЦ, которая служит в своем храме, захватить храм у самой себе? Для чего эта вся ложь, эти инфо-провокации, и это возмущение людей накануне праздников?», – написал спикер Украинской Православной Церкви.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, ПЦУ
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