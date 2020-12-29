Войти | Зарегистрироваться
15:00

вторник,
29 декабря
Онлайн
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Украина ведет переговоры со всеми производителями вакцин от COVID-19, кроме РФ - Ермак

29.12.2020 / 14:43
Власти Украины ведут переговоры со всеми производителями вакцин от коронавируса COVID-19, кроме Российской Федерации, сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Украина ведет переговоры со всеми производителями вакцин, кроме Российской Федерации", - сказал Ермак в интервью журналистам 28 декабря.

Он добавил, что руководство страны стремится к тому, чтобы получить вакцину от коронавируса в кратчайшие сроки.

"Работаем над тем, чтобы получить ее в ближайшее время", - сказал Ермак.

Источник

коронавирус, вакцина, Ермак
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
29 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.