Украина ведет переговоры со всеми производителями вакцин от COVID-19, кроме РФ - Ермак

"Украина ведет переговоры со всеми производителями вакцин, кроме Российской Федерации", - сказал Ермак в интервью журналистам 28 декабря.

Он добавил, что руководство страны стремится к тому, чтобы получить вакцину от коронавируса в кратчайшие сроки.

"Работаем над тем, чтобы получить ее в ближайшее время", - сказал Ермак.

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