Войти | Зарегистрироваться
12:25

среда,
23 декабря
Онлайн
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

На самом деле «Вести» отдали первую позицию в рейтинге самых влиятельных украинских политиков Медведчуку, – Куракин

23.12.2020 / 11:55
Если оценивать позиции украинских политиков в рейтинге «100 самых влиятельных людей и явлений» от газеты «Вести», то авторы отдали первое место председателю политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктору Медведчуку. Об этом написал в Facebookполитический обозреватель Алексей Куракин.

Куракин объяснил, что коронавирус и группа послов стран «Большой семерки», занявшие первые два места, не являются украинскими явлениями, Ахметов – это олигарх, а Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак – чиновники. 

«В самом деле. Вычеркиваем первую строчку – «Covid-19» и вторую – «Послы G7». Коронавирус и инструмент внешнего управления Украиной трудно отнести к категории «украинский политик». Ринат Ахметов (третья строка) – бизнесмен. А как политик… Где-то тут был рейтинг его проекта «Оппоблок»… Впрочем, не будем о грустном. Зеленский (как и глава ОП Андрей Ермак) на четвертой строке – это чиновник. Да – обычный, заурядный чиновник. Который никогда и нигде не учился политике и госуправлению. Вычеркиваем», – уточнил автор. 

В итоге, Куракин пришел к выводу, что среди украинских политиков, согласно рейтингу газеты «Вести», самым влиятельным является Виктор Медведчук. 

«Следующая позиция – Виктор Медведчук. За ним, в первой десятке: Арсен Аваков, имеющий «влияние» благодаря своей главной реформе полиции: своим – все, остальным – закон; «великий флотоводец» Петр Порошенко; на восьмой строчке – человек с простыми украинскими именем и фамилией Джордж Сорос; девятое место – все более отстраивающийся от «зеленских» и ведущий собственную игру Дмитрий Разумков. Замыкает десятку – постоянно пребывающий в завтрашнем дне Виталий Кличко», – констатировал журналист. 

«Вот и получается, что Медведчук – на первой позиции среди влиятельных профессиональных политиков Украины», – отметил журналист. 

Куракин пояснил первое место Виктора Медведчука в рейтинге самых влиятельных украинских политиков тем, что оппозиционный политик предлагает решение проблем, которые волнуют всех украинцев. 

«Медведчук действует исключительно в повестке общественного запроса большинства простых украинцев и проблем государственного масштаба: мирный план по урегулированию конфликта на юго-востоке, прямые переговоры с ОРДЛО, восстановление экономических отношений с Россией и странами СНГ, ликвидация принудительного управления со стороны Запада и разоряющих страну «реформ», снятие экономической блокады с Донбасса, готовое «под ключ» предложение по производству российской вакцины «Спутник V» в Украине», – перечислил журналист. 

«Да, это самый актуальный пример – решив стратегическую проблему скорейшего начала массовой вакцинации украинцев (а это вопрос нацбезопасности!), Медведчук продемонстрировал политическую зрелость и уровень профессионализма, каковыми и должен обладать лидер государства», – подчеркнул журналист. 

Вместе с тем, Куракин высказал прогноз, что дело идет к досрочным выборам президента. 

«Ведь Зеленский хронически живет в координатах «хотелок» Запада и в парадигме «А как я смотрюсь на видосике?» Скорее всего, так и придет бывший комик к досрочным президентским выборам неучем. Причем, неучем такого уровня вселенской комичности, что после выборов даже как-то неловко будет его называть – бывшим президентом», – спрогнозировал политический обозреватель Алексей Куракин. 

 

Медведчук
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
23 декабря
22 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.