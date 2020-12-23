На самом деле «Вести» отдали первую позицию в рейтинге самых влиятельных украинских политиков Медведчуку, – Куракин

Куракин объяснил, что коронавирус и группа послов стран «Большой семерки», занявшие первые два места, не являются украинскими явлениями, Ахметов – это олигарх, а Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак – чиновники.

«В самом деле. Вычеркиваем первую строчку – «Covid-19» и вторую – «Послы G7». Коронавирус и инструмент внешнего управления Украиной трудно отнести к категории «украинский политик». Ринат Ахметов (третья строка) – бизнесмен. А как политик… Где-то тут был рейтинг его проекта «Оппоблок»… Впрочем, не будем о грустном. Зеленский (как и глава ОП Андрей Ермак) на четвертой строке – это чиновник. Да – обычный, заурядный чиновник. Который никогда и нигде не учился политике и госуправлению. Вычеркиваем», – уточнил автор.

В итоге, Куракин пришел к выводу, что среди украинских политиков, согласно рейтингу газеты «Вести», самым влиятельным является Виктор Медведчук.

«Следующая позиция – Виктор Медведчук. За ним, в первой десятке: Арсен Аваков, имеющий «влияние» благодаря своей главной реформе полиции: своим – все, остальным – закон; «великий флотоводец» Петр Порошенко; на восьмой строчке – человек с простыми украинскими именем и фамилией Джордж Сорос; девятое место – все более отстраивающийся от «зеленских» и ведущий собственную игру Дмитрий Разумков. Замыкает десятку – постоянно пребывающий в завтрашнем дне Виталий Кличко», – констатировал журналист.

«Вот и получается, что Медведчук – на первой позиции среди влиятельных профессиональных политиков Украины», – отметил журналист.

Куракин пояснил первое место Виктора Медведчука в рейтинге самых влиятельных украинских политиков тем, что оппозиционный политик предлагает решение проблем, которые волнуют всех украинцев.

«Медведчук действует исключительно в повестке общественного запроса большинства простых украинцев и проблем государственного масштаба: мирный план по урегулированию конфликта на юго-востоке, прямые переговоры с ОРДЛО, восстановление экономических отношений с Россией и странами СНГ, ликвидация принудительного управления со стороны Запада и разоряющих страну «реформ», снятие экономической блокады с Донбасса, готовое «под ключ» предложение по производству российской вакцины «Спутник V» в Украине», – перечислил журналист.

«Да, это самый актуальный пример – решив стратегическую проблему скорейшего начала массовой вакцинации украинцев (а это вопрос нацбезопасности!), Медведчук продемонстрировал политическую зрелость и уровень профессионализма, каковыми и должен обладать лидер государства», – подчеркнул журналист.

Вместе с тем, Куракин высказал прогноз, что дело идет к досрочным выборам президента.

«Ведь Зеленский хронически живет в координатах «хотелок» Запада и в парадигме «А как я смотрюсь на видосике?» Скорее всего, так и придет бывший комик к досрочным президентским выборам неучем. Причем, неучем такого уровня вселенской комичности, что после выборов даже как-то неловко будет его называть – бывшим президентом», – спрогнозировал политический обозреватель Алексей Куракин.