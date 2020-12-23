Войти | Зарегистрироваться
12:24

среда,
23 декабря
Онлайн
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Татаров заявляет, что его не арестуют, а директор НАБУ "заигрался"

23.12.2020 / 11:47
Заместитель главы Офиса президента Украины Олег Татаров заявляет, что уголовное производство в отношении него сфальсифицировано и является личной местью директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника.

"Директор НАБУ Сытник заявил, что инициирует мой арест. Хочу сообщить признанному виновным в коррупции чиновнику, который заигрался, что его PR-акция закончится так же, как вся его предыдущая деятельность - ничем. Не будет и не может быть никакого ареста в полностью сфальсифицированном уголовным производстве, где нет ни одного факта или доказательства", - написал он в своем Telegram-канале 22 декабря.

Также Татаров подчеркнул, что указанное дело НАБУ – "личная месть чиновника, который не имеет ни морального, ни юридического права возглавлять НАБУ и давно должен быть уволен в связи с доказанными фактами коррупции".

Как сообщалось, ранее детективы НАБУ сообщили о подозрении Татарову, которому инкриминируется предоставление неправомерной выгоды группой лиц по обеспечению выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта (ч.3 ст.369 УК Украины) в рамках расследования дела о присвоении имущества Национальной гвардии Украины.

Татаров отреагировал на это заявлением, что докажет свою невиновность.

21 декабря адвокат Татарова Александр Кузьменко сообщил, что уголовное производство НАБУ в отношении заместителя руководителя Офиса президента Украины Олега Татарова касается скидки на парковку в одном из жилых комплексов Киева, а не дела о "квартирах для Нацгвардии".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии изданию "Украинская правда" сообщил, что Татаров написал заявление о приостановлении своих служебных обязанностей.

Татаров 21 декабря пришел в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), где получил документы по своему делу, после чего дал брифинг для журналистов. Он рассказал, что продолжает исполнять свои полномочия в обычном режиме, однако "инициировал передачу обязанностей другому сотруднику офиса президента во избежание манипуляций".

Источник

арест, Татаров
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
23 декабря
22 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.