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Митрополит Антоний рассказал, для чего Церковь призывает учиться вниманию

18.12.2020 / 17:30
Митрополит Антоний рассказал, для чего Церковь призывает учиться вниманию
Источник: Центр информации УПЦ
Важно не просто слушать слова Божии, передаваемые нам апостолами, святыми отцами и всей Церковью, но и слышать их

Церковь призывает верующих учиться вниманию, без которого самая очевидная истина ускользнет.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал в новом выпуске видеорубрики «Апостольские послания» официального сайта УПЦ управляющий делами УПЦ, автор книги «Послание святого апостола Павла к Римлянам в отечественной библейской науке», митрополит Антоний (Паканич). 

В очередном выпуске владыка Антоний объясняет слова апостола Павла из 2-й главы в Послании к Евреям о том, что мы должны быть внимательны к слышанному. 

Это было сказано апостолом Павлом иудеям, которые не хотели допустить мысли о том, что Христос, ими преданный на крестную смерть, и есть Сын Божий и Мессия, ожидаемый пророками.

«Слышим мы многое, и все услышанное может принести духовную пользу, если отнесемся не просто внимательно, а особенно внимательно. Выделено это потому, что внимать слышанному было трудно во все века. Трудно было иудеям, которым Бог говорил через пророков, трудно и нам, которым, казалось бы, легче, потому что Бог послал нам мир Сына Своего, ставшего человеком и пожившего в самой гуще людей. Трудно нам даже тогда, когда умом принимаем истину учения и заповедей Божьих, но воплотить их в жизнь нам многое мешает», - отметил митрополит Антоний.

Он напомнил, что важно «не просто слушать слова Божии, передаваемые нам апостолами, святыми отцами и всей Церковью, но и слышать их. И слушать их особенно внимательно, чтобы услышанное помогало исправлять жизнь».

«Дело за нами. Нас призывает Церковь учиться вниманию, без которого самая очевидная истина ускользнет, не оставив следа в сознании. Нельзя откладывать на неизвестное будущее, которого может и не быть, данное время на покаяние, и дай, Бог, нам использовать его во благо, чтобы потом не жалеть об упущенной возможности. Дни лукавы, так как не могут ничего обещать в будущем, если мы теперь не приложим всех сил к обучению себя вниманию, которое необходимо для усвоения всего, что звучит в Церкви», - заключил управделами УПЦ.

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
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