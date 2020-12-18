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COVAX одобрила заявку Украины: МОЗ ждет первые вакцины с марта

18.12.2020 / 10:23
Глобальная инициатива COVAX по вакцинации против коронавирусной болезни COVID-19 утвердила заявку Украины на получение 8 миллионов доз вакцины, которой смогут бесплатно привить 4 миллиона украинцев из групп риска.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 17 декабря.

Прямая речь: "Украина присоединилась к глобальной инициативе COVAX на получение определенного количества вакцин. В результате многочисленных переговоров мы добились, что мы получим 8 миллионов доз по этой инициативе. Мы практически завершили уже подписания документов, были поданы соответствующие заявки – и мы получили одобрение этой заявки.

Согласно инициативе COVAX, эти 8 миллионов доз начнут поставляться с конца первого квартала следующего года. Мы рассчитываем их получить до конца первого полугодия 2021 года. Они будут идти соответствующими траншами.

Таким образом мы сможем обеспечить вакцинацию не менее 4 миллионов граждан, поскольку 8 миллионов доз, а один человек получает две дозы".

Степанов отметил, что для приобретения остальных необходимых доз Украина еще с лета ведет переговоры с компаниями, которые находятся на завершающих этапах выработки вакцины, а президент Владимир Зеленский ведет переговоры с руководителями стран, где размещены эти производители, чтобы провести широкомасштабную вакцинацию в 2021 году.

Министр напомнил, что Минздрав просил предусмотреть в госбюджете на 2021 год 15.1 млрд грн на вакцинацию, но в результате предусмотрено лишь 2,6 млрд грн, что почти в 6 раз меньше необходимого количества. Поэтому в МОЗ "в экстренном порядке" подсчитали, что смогут аккумулировать на вакцинацию еще до 2,3 млрд грн.

Только в группах риска находятся 21 миллион украинцев, именно им первым будут делать прививки от коронавируса за государственный счет.

Министерство здравоохранения готовит Национальный план по вакцинации от COVID-19.

Ранее Максим Степанов предполагал, что первые прививки против COVID в Украине смогут сделать в феврале препаратами, которые страна закупит непосредственно у производителей.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что граждане также смогут приобрести вакцины сами, когда эти вакцины поступят в продажу.

Источник

вакцина, Степанов
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