Войти | Зарегистрироваться
13:22

пятница,
18 декабря
Онлайн
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Зеленский возглавил рейтинг доверия к политикам, на втором месте Виталий Кличко – опрос "Рейтинга"

18.12.2020 / 09:42
Президент Украины Владимир Зеленский возглавил рейтинг доверия к политикам – ему доверяют 43% украинцев, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

"Рейтинг доверия к политикам возглавляет Владимир Зеленский, которому доверяют 43% опрошенных, 54% - не доверяют. Виталию Кличко доверяют 32%, Владимиру Гройсману - 29%", - указывается в отчете по итогам исследования, обнародованном 17 декабря.

На четвертом месте в рейтинге председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, которому доверяют 26% опрошенных, далее - лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (25% доверия), лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко (24%), и пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко (22% доверия).

Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю доверяют 15% опрошенных.

Среди основных достижений в 2020 году респонденты выделили устойчивое прекращения огня на Донбассе – перемирие называли главным достижением года 51% опрошенных. Строительство дорог отметили 43%, освобождение нацгвардейца Виталия Маркива из заключения в Италии – 21%.

Соглашение о политическом и экономическом сотрудничестве между Украиной и Великобританией к числу главных достижений года отнесли 17%, программу "Доступные кредиты 5-7-9%" - 14%, запуск приложения "Дия" (цифровой паспорт, водительское удостоверение) - 13%. Легализацию игорного бизнеса, проведение местных выборов, открытие рынка земли выбрали 5-9%.

При этом 13% респондентов считают, что никаких достижений в 2020 году не было.

Опрос проводился в период с 12 по 14 декабря 2020 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Источник

опрос, Зеленский
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
18 декабря
17 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.