Войти | Зарегистрироваться
13:22

пятница,
18 декабря
Онлайн
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Совет Евросоюза продлил экономические санкции против России на полгода

18.12.2020 / 12:17
Совет Евросоюза в четверг, 17 декабря, утвердила продление еще на шесть месяцев экономических санкций против России в связи с ситуацией в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Совета.

"Совет сегодня принял решение продлить ограничительные меры, которые нацелены на отдельные сектора российской экономики, до 31 июля 2021 года", - говорится в сообщении.

Эти санкции были введены в 2014 году в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине.
Решение основывается на последней оценке состояния выполнения Минских соглашений, которая была оказана на заседании Европейского совета 10-11 декабря.

"Учитывая то, что Минские соглашения в полном объеме не выполняются Россией, лидеры ЕС единогласно приняли политическое решение о продлении экономических санкций против России", - говорится в сообщении.

Они были введены в 2014 году из-за дестабилизирующие действия России против Украины и направлены на финансовый, энергетический и оборонный сектора РФ, а также на сферу товаров двойного назначения.

С тех пор ЕС каждые полгода продолжает ограничения из-за отсутствия прогресса в выполнении Минских соглашений Россией.

Источник

санкции, ЕС, РФ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
18 декабря
17 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.