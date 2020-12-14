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Винницкая епархия УПЦ передала 20 тонн гуманитарной помощи в Святогорскую лавру

14.12.2020 / 16:20
Винницкая епархия УПЦ передала 20 тонн гуманитарной помощи в Святогорскую лавру
Источник: Центр информации УПЦ
Собственной продукцией – овощами, крупами, консервацией поделились также мужские монастыри – Лемешевский Винницкой епархии и Галайковский из соседней Могилев-Подольской

Православные Винничины передали переселенцам, проживающим в Святогорской лавре, 20 тонн гуманитарной помощи.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, к благотворительной инициативе присоединились монастыри и фермеры региона.

«За 6 лет перевезли около 400 тонн гуманитарной помощи, которую передают в нашу епархию жители всей области, а также из других регионов Украины, – рассказал диакон Георгий Толчев, руководитель отдела благотворительности и социального служения Винницкой епархии. – Традиционно приобщаются приходы Закарпатья. На этот раз свой вклад внесли и верующие из Умани Черкасской области, а также православные из Беларуси передали собранные средства для нужд братии лавры и беженцев. Насельникам обители в условиях войны и пандемии сейчас нелегко, потому что нужно удерживать лавру, обогревать корпуса и скиты углем, оплачивать коммунальные услуги, закупать продукты и лекарства для беженцев».

Митрополит Винницкий и Барский Варсонофий подчеркнул, что и в этих условиях Святогорская лавра никому не отказала в приюте.

«Мы же здесь, подальше от боевых действий, стараемся поддерживать обитель, – сказал владыка. – Сейчас хлеборобы собрали урожай, и то, что вырастили у себя на полях и в садах, передают грузовиками на восток. Пандемия вносит дополнительные коррективы: нужно больше моющих и дезинфицирующих средств».

На этот раз в грузе на Донбасс есть и бытовая химия, и теплая одежда, и продукты питания: яблоки из садов фермерского хозяйства «Жемчужина Подолья» Барского района, овощи, выращенные на полях Хмельницкого района и в фермерском хозяйстве «Поплавский».

Собственной продукцией – овощами, крупами, консервацией поделились также мужские монастыри – Лемешевский Винницкой епархии и Галайковский из соседней Могилев-Подольской.

Винницкий областной центр народного творчества для Святогорской иконы Божией Матери передал вышитый рушник от заслуженного мастера народного творчества – Галины Данилюк.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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