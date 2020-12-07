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Митрополит Антоний в дни Рождественского поста напомнил об истинной его цели

07.12.2020 / 17:20
Митрополит Антоний в дни Рождественского поста напомнил об истинной его цели
Источник: Центр информации УПЦ
Пост должен пробуждать в человеке жажду общения с Богом

Цель поста заключается не в том, чтобы принуждать себя к некоторым формальным обязанностям, но в том, чтобы смягчить сердце, утончить дух, сделать его способным чувствовать и воспринимать Божественную благодать.

Об этом управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний(Паканич) сказал в комментарии vesti.ua, сообщает Центр информации УПЦ.

«Сегодня можно наблюдать явную подмену понятий, непонимание сути поста. Значение поста сводится к неким формальностям и он зачастую превращается в обычную диету или дорогостоящее хобби. Пост должен пробуждать в человеке жажду общения с Богом. Душа тянется к источнику духовной радости и все, что мешает этому, должно бескомпромиссно отвергаться. Наши земные привязанности лишают нас самого главного – единства с Богом. И если человек будет искренне искать единения с Отцом Небесным, то ему не составит труда отказаться от второстепенных, а часто и вовсе ненужных вещей», - отметил митрополит Антоний.

По мнению владыки, время поста дано, чтобы мы учились жить в простоте и скромности, избавляясь от излишеств и уделяя особое внимание делам милосердия.

Управделами УПЦ напомнил, что «люди, которые пытаются обмануть свою совесть, превращая пост в некое дорогостоящее хобби, не только не приобретают духовной пользы, но наоборот – наносят ей большой вред».

«Нужно полюбить пост как время тишины и отдыха от самого себя, от своих греховных привычек.

Освободить себя от всего, что привносит в жизнь негатив и расстройство. Пост дарит радость жизни и ощущение полноценности бытия, когда отрешаясь от всего земного, человек обретает потерянное единство с Богом, а в Нем – источник вечной жизни и радости», - заключил владыка.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
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