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В Киево-Печерской лавре собирают помощь для нуждающихся к дню святого Николая

03.12.2020 / 17:25
В Киево-Печерской лавре собирают помощь для нуждающихся к дню святого Николая
Источник: Центр информации УПЦ
Братия монастыря стараются помочь каждому просящему о помощи

Сотрудники социального отдела Киево-Печерской лавры призвали всех неравнодушных помочь их подопечным — многодетным семьям, малоимущим, людям с инвалидностью.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, можно жертвовать школьные канцелярские принадлежности, детские одежду и обувь, годящуюся для посещения школьных занятий, а также детскую демисезонную и зимнюю одежду и обувь, сладости, игрушки, теплые вещи для взрослых.

«Есть такие моменты в жизни человека, когда Господь призывает к Себе через жизненные трудности. Отрадно, если в нагрянувших бедах чадо Божие сможет увидеть спасительный смысл, а не безотрадность. В Киево-Печерскую Лавру приходят многочисленные верующие за духовной помощью, но есть и те, кто нуждаются в том, что есть у большинства из нас», — написали на сайте лавры.

 Братия монастыря стараются помочь каждому просящему о помощи.

 «Приходят мамы и бабушки с детворой. Взрослые выбирают одежду и обувь, продуктовые наборы. А детишки светятся от счастья, получив игрушку, конфеты, сладости. Также обеспечивают братия необходимой одеждой, обувью, продуктами инвалидов, малоимущих, людей без определённого места жительства», - рассказали в Киево-Печерской лавре.

В социальном отделе отметили, что взрослые подопечные нуждаются в теплых вещах, продуктах длительного хранения, антисептиках, бытовой химии. 

Телефон для справок: 044-255-11-19, 063-229-76-98.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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