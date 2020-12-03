Войти | Зарегистрироваться
18:28

четверг,
03 декабря
Онлайн
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Митрополит УПЦ рассказал, почему нужно доверять Богу, а не оценкам людей

03.12.2020 / 17:30
Митрополит УПЦ рассказал, почему нужно доверять Богу, а не оценкам людей
Источник: Центр информации УПЦ
Господу важно внутреннее состояние человека, а оценки людей могут быть субъективными и ошибочными

После смерти человека Господь будет смотреть на его сердце, а не на его положение в обществе. Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом сказал митрополит Горловский и Славянский Митрофан.

«Клевета, осуждение, зависть — это та злоба, которая разрушает здесь, на земле, всё. Эти злые плевелы всевает враг рода человеческого и в наши сердца, в наши души, в наши отношения с людьми. Мы не должны это впускать в своё сердце. Если мы это делать разрешаем, то мы тогда и живём в этом, а Бога в нашей жизни нет и благодать Духа Святого к нам не приходит», — отметил митрополит  Митрофан.

 Он напомнил, что Господу важно внутреннее состояние человека, а оценки людей могут быть субъективными и ошибочными.

«Когда мы к Богу придём, не важно, в какой мы будем одежде. Бог не будет смотреть, в панагии я пришёл или вы пришли в мирской одежде. Он не будет смотреть на то, что о нас говорят здесь люди, потому что люди могут ошибаться — и в хорошем, хваля незаслуженно, и в плохом, осуждая за то, чего нет. Господь посмотрит на наше с вами сердце: есть ли у нас зависть, ненависть, гордыня, самолюбие и осуждение других. И если это всё в нашем сердце будет, ничто внешнее нам не поможет и этой внутренней грязи не исправит», — подчеркнул архиерей.

 Митрополит пожелал всем успешной работы над своим сердцем. «Дай Бог, чтобы мы с вами сумели из своей жизни всё это исключить, — сказал он, — чтобы в наших словах и мыслях это никогда не жило, чтобы мы этого всего не совершали, а научились творить как можно больше дел любви и милосердия, наполнять своё сердце добротой, любовью и молитвой. Тогда наша жизнь будет угодной Богу и нам самим не будет доставлять разочарований».

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
3 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.