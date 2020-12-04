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Рада определила срок пребывания на должности руководителя САП

04.12.2020 / 10:23
Верховная Рада приняла закон, который разблокирует назначение руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

За Соответствующий законопроект № 4227 в целом проголосовали 289 народных депутатов.

Так, документ восстанавливает действие одного абзаца части четвертой статьи 39 закона «О прокуратуре», действие которого ранее было остановлено.

«Уточнение абзацев части четвертой статьи 39 закона «О прокуратуре», действие которого приостановлено, позволит восстановить положение, которым предусмотрено, что руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры назначается на должность сроком на 5 лет», - говорится в пояснительной записке.

Как сообщалось, должность руководителя САП остается вакантной после освобождения в августе 2020 года Назара Холодницкого.

Однако процедуру назначения нового руководителя не могли начать из-за необходимости изменить законодательство.

В частности, как объяснили авторы законопроекта № 4227, действие части четвертой статьи 39 закона «О прокуратуре», которая, среди прочего, определяет, что заместитель генерального прокурора - руководитель САП назначается сроком на пять лет, было приостановлено ​​до 1 сентября 2021 года на основании закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о первоочередных мероприятиях по реформе органов прокуратуры» от 19 сентября 2019 года.

В то же время депутаты уже делегировали своих членов в состав Конкурсной комиссии по Избранию руководителя САП. Таким образом, после принятия законопроекта № 4227 разблокируется и порядок его назначения.

В общем Конкурсная комиссия состоит из 11 человек: 4 представителей Совета прокуроров и 7 делегированных Верховной Радой.

После избрания победителя конкурса на должность руководителя САП комиссия подает этого кандидата для его назначения генеральным прокурором.

Источник

ВР, САП
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