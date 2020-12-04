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Карантин выходного дня повлиял на распространение заболевание, но его недостаточно для стабилизации ситуации – KSE

04.12.2020 / 09:42
Карантин выходного дня повлиял на распространение COVID-19 в Украине, но его недостаточно для стабилизации ситуации, считают исследователи Киевской школы экономики (KSE).

"Украина по показателям заболеваемости двигается вверх к странам Европы с наибольшим распространением COVID-19, это - Польша, Бельгия, Чехия, Румыния, Украина. Наша страна сейчас единственная, которая пока что продолжает тренд роста заболеваемости", - сказал руководитель ключевых проектов KSE Юрий Ганиченко на еженедельной презентации анализа KSE 3 декабря.

По его словам, рассматривалась возможность, что карантин выходного дня может сработать как полный локдаун, однако на практике реализовался "желтый" сценарий, когда в будние дни действительно ситуация ухудшается.

"Желтый" сценарий означает, что карантин выходного дня повлиял, но его недостаточно для стабилизации. Если бы карантин выходного дня продолжался и дальше, то мы бы имели пиковую нагрузку (на систему здравоохранения - ред.) в 20 тыс. случаев уже где-то в январе", - сказал он.

В свою очередь, руководитель Центра экономики здравоохранения KSE, экс-замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк сказал, что карантин выходного дня является ярким примером политики, как не нужно проводить политику по карантину.

"Во-первых, не было никаких доказательств или обоснования гипотез, почему карантин выходного дня должен сработать. Есть определенное влияние на рост заболеваемости, но самого роста карантин выходного дня не остановил, эффекта не дал", - констатировал он.

Ковтонюк подчеркнул, что практика введения локдуанов в Европе показала: для стабилизации ситуации необходимо четыре недели, для снижения заболеваемости – шесть недель.

"Карантин выходного дня, который действовал три недели, не мог улучшить ситуацию ни с госпитализацией, ни с заболеваемостью", - сказал он.

Ковтонюк подтвердил заключение KSE относительно того, что коллапс медицинской системы может предотвратить только немедленное введение полного локдуана.

Источник

коронавирус, Карантин
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