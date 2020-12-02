Народный депутат требует от Дениса Шмыгаля объяснить его заявление о финансовой поддержке ПЦУ

Народный депутат Украины Николай Скорик обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю за разъяснением его заявления о «предоставлении Украиной активной «социальной и гуманитарной»поддержки ПЦУ , что идет вразрез с закрепленным в Конституции(ст. 35 Конституции) статусом светского государства».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua , об этом депутат написал на своей странице в Фейсбук, разместив фото обращения.

Как напомнил Николай Скорик, 30 ноября во время официальной встречи представителей Кабинета Министров Украины с Константинопольским патриархом Варфоломеем в Турции, украинский премьер-министр заявил, что Украина «поддерживает активную социальную деятельность Православной Церкви Украины и предоставляет ей полную социальную и экономическую поддержку».

Народный депутат подчеркнул, что подобное заявление чиновника требует разъяснений. Поскольку, по его убеждению, во-первых, это идет вразрез с закрепленным в ст. 35 Конституции статусом Украины как светского государства. А во-вторых, вообще непонятно, «в сфере каких полномочий исполнительной ветви власти (в частности Кабинета Министров Украины) находится предоставление такой поддержки, в частности финансовой, церковным институциям, а следовательно обеспечение определенными услугами, преимуществами, привилегиями и т.д.».

«Учитывая изложенное, прошу Вас предоставить исчерпывающие разъяснения по поводу вышеприведенного утверждения, обосновать его правовые основания в контексте соотношения с конституционными нормами об отделении государства от церкви, а также правового статуса и компетенции Кабинета Министров Украины», – говорится в обращении Николая Скорика.